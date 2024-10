EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 6,01 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 6,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,97 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,09 EUR. Zuletzt wechselten 205.723 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,69 EUR) erklomm das Papier am 28.12.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 261,20 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 182,12 Mio. EUR im Vergleich zu 170,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,623 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

