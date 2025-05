EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,63 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 7,63 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,63 EUR an. Bei 7,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 42.674 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 28,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,90 EUR.

Am 17.04.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 221,23 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,444 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet

EVOTEC-Aktie höher: Erfolgszahlungen von Bristol Myers Squibb