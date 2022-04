EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit Einbußen

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,5 Prozent auf 28,07 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,04 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.508 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,83 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 43,86 EUR.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 11.05.2022 erwartet. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 0,260 EUR je Aktie aus.

