EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 8,27 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:53 Uhr 3,1 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,52 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 298.749 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 183,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,70 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte EVOTEC SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter