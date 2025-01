EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 8,85 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 8,85 EUR zu. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,88 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 418.679 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 18,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

