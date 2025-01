EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,56 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 8,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.725 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 117,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,28 Mio. EUR gelegen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

