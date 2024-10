EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EVOTEC SE

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 6,03 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 6,03 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,96 EUR nach. Bei 6,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 100.479 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,69 EUR an. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 72,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 19,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,623 EUR je Aktie ausweisen dürften.

