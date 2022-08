EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 28,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 28,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 136.096 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2021 auf bis zu 45,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 39,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,83 EUR.

Am 11.05.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 164,67 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,09 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,73 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

