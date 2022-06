EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Donnerstagnachmittag tief

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 25,28 EUR abwärts. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 25,26 EUR ein. Bei 26,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.743 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,83 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 44,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,16 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,40 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,83 EUR.

Am 11.05.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,67 EUR – ein Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 133,09 EUR erwirtschaftet hatte.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 10.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 0,262 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

