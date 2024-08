EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 5,35 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,35 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,44 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 1.431.437 Stück.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 338,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 EUR ausweisen wird.

