EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 8,51 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 8,51 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142.739 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,60 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 106,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 40,54 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 27.03.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen