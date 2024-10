EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,63 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,68 EUR an. Bei 5,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 426.390 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 285,26 Prozent zulegen. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 10,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,712 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

