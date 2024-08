EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,56 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,56 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 5,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 52.561 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 76,28 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,40 EUR an.

Am 22.05.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

