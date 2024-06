EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 8,83 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 8,83 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,74 EUR ein. Mit einem Wert von 8,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.435 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 176,78 Prozent wieder erreichen. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,28 EUR. Mit Abgaben von 6,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,164 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

