EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 8,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 8,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 634.213 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 187,70 Prozent. Bei 8,28 EUR fiel das Papier am 30.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,73 Mio. EUR – eine Minderung von 13,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,164 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt schlussendlich zurück

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter