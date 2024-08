So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Vormittag

14.08.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,96 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,96 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,01 EUR zu. Mit einem Wert von 5,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 80.967 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 293,62 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,03 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 12,40 EUR. Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,28 Prozent zurück. Hier wurden 208,73 Mio. EUR gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025. In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,320 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Plus Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX steigen

