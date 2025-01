EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 7,99 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 7,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 498.534 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 16,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 51,55 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 36,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 184,89 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

