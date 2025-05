EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag höher

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,16 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 7,16 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,16 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.857 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 32,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,35 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,96 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 201,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,459 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

