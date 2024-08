EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,94 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EVOTEC SE-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 5,94 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,00 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,94 EUR. Bei 5,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.258 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 294,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,40 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

