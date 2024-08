EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag im Plus

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,79 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,79 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,83 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,76 EUR. Bisher wurden heute 49.316 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 305,19 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 14,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 12,40 EUR.

Am 22.05.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR im Vergleich zu 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,468 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

