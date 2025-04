EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE springt am Mittag hoch

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 6,21 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 6,21 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,15 EUR. Zuletzt wechselten 896.343 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,22 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 18,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,867 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

