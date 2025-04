EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 11,6 Prozent auf 6,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:52 Uhr 11,6 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,62 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.950.689 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,22 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 118,90 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 184,89 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,867 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

