EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag im Plus

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 27,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 27,42 EUR. Mit einem Wert von 27,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 108.126 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR an. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 40,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,16 EUR am 12.05.2022. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 34,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,50 EUR.

Am 11.05.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,41 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,67 EUR – ein Plus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 138,22 EUR erwirtschaftet hatte.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC mit erfreulicher Umsatzentwicklung

EVOTEC-Aktie letztlich mit kräftigem Kursverlust: Morgan Stanley für Jahre skeptisch

EVOTEC-Aktie klar im Plus: EVOTEC plant JV mit Boehringer

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images