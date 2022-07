EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Vormittag Boden gut

Um 18.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 24,73 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,80 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,67 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.082 Aktien.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 46,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 20,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 11.05.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,67 EUR – ein Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 133,09 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 11.08.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images