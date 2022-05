EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.05.2022 09:22:00 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 23,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 23,40 EUR. Bei 23,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 13.093 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,83 EUR markierte der Titel am 18.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 48,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 20,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,01 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,83 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 133,09 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,271 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

