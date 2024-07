EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,61 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 8,61 EUR ab. Bei 8,60 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.243 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 183,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 7,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,28 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,245 EUR einfahren.

