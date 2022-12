EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,41 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 15,48 EUR zu. Mit einem Wert von 15,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.728 EVOTEC SE-Aktien.

Am 03.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 3,67 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,67 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umsetzen können.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

