EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 8,05 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,15 EUR. Bei 8,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.624 EVOTEC SE-Aktien.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,58 Prozent. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

