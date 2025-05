EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Vormittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 6,96 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,96 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,95 EUR. Bei 6,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.535 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,96 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR ausweisen wird.

