EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Montagmittag

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 7,01 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 7,01 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,91 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,14 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 263.438 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 38,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,09 EUR je Aktie generiert. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,470 EUR je Aktie aus.

