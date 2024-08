EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 5,74 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 5,74 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,71 EUR. Bei 5,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 389.606 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 75,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 11,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,40 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EVOTEC SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,462 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu