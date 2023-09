EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag in Grün

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 21,63 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 21,63 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 21,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.664 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 46,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

