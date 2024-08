EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 5,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 5,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 396.110 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 324,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,33 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,40 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,69 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 182,12 Mio. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,462 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen