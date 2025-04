EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE springt am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 6,73 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 6,73 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,81 EUR. Bei 6,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.163.889 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 14,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 111,36 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -1,114 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie springt hoch: Prognose 2024 trotz rückläufigem Ergebnis erfüllt - Neuausrichtung geplant

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren