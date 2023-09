EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 19,50 EUR nach oben.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 19,50 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.322 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,37 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 24,08 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 172,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

