EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 5,95 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 5,95 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,96 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,77 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 778.096 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 21,69 EUR. Mit einem Zuwachs von 264,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (5,06 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,76 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 170,28 Mio. EUR eingefahren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,809 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

SDAX aktuell: SDAX mittags in der Verlustzone