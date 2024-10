EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 8,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 6,44 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 6,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,14 EUR. Zuletzt wechselten 2.948.565 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 21,69 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 237,06 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 21,37 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,76 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,935 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer