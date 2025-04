EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,28 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 7,28 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,60 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.433.533 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 13,20 EUR erreichte der Titel am 25.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,49 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 17.04.2025. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 221,23 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

