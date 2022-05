EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 24.05.2022 16:22:00 Uhr um 1,2 Prozent auf 24,68 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 24,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.339 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 45,83 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 46,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,42 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 11.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 133,09 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 11.08.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 0,261 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie im Minus: EVOTEC kooperiert mit Almirall bei Dermatologie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC arbeitet mit Sernova bei Ersatztherapie gegen Diabetes zusammen

EVOTEC-Aktie fällt zweistellig: EVOTEC rutscht trotz Umsatzsprung unterm Strich ins Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images