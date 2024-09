EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Um 11:45 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 6,03 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 423.281 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 72,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 16,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,572 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

