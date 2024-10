EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 6,66 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 6,66 EUR zu. Bei 6,77 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.366.520 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,69 EUR) erklomm das Papier am 28.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 225,92 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,809 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

