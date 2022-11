EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 17,28 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,31 EUR. Bei 16,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 289.500 Stück gehandelt.

Am 16.12.2021 markierte das Papier bei 44,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 61,56 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,77 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 9,54 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,83 EUR aus.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 30.03.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie unter Druck: Pessimistische Analysten-Einschätzung belastet

EVOTEC-Aktie bricht ein: EVOTEC von hohen Kosten belastet

EVOTEC-Aktie dennoch leichter: EVOTEC zieht weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium an Land

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images