EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 9,03 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 9,03 EUR zu. Bei 9,14 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 434.872 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 170,80 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 20,06 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,212 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

