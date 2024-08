EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 5,95 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 437.815 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 294,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 14.08.2024. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,33 Prozent auf 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,528 EUR einfahren.

