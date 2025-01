EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 8,21 EUR zu.

Um 11:38 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 8,21 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,25 EUR. Bei 8,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 127.455 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 14,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 38,33 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

