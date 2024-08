EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag kräftig

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 9,0 Prozent auf 6,75 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 9,0 Prozent auf 6,75 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.471.274 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Gewinne von 247,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 33,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,33 Prozent auf 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,528 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

