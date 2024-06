EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,53 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 8,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.251 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 186,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 15,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 208,73 Mio. EUR im Vergleich zu 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,212 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

