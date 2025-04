EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit Aufschlag

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,51 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 7,51 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.648 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 29,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 32,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 17.04.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 221,23 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 201,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

