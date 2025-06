EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 6,86 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 6,86 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.821 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 54,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 26,28 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,96 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR je Aktie ausweisen dürften.

