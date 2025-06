EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,85 EUR.

Mit einem Kurs von 6,85 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 7,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 341.859 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 55,04 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,12 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben

EVOTEC-Aktie im Rückwärtsgang nach jüngster Kurserholung

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren